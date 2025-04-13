Інструменти стоматологічні

Комплект насадок для іригаторів Вега (Set of nozzles for Vega irrigators)

Комплект насадок VT-40 універсальний для іригаторів Vega №6
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 349,14 грн
В 3 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Vega Technologies Inc.
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
6 шт.
Медичні вироби