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Стоматологічні та зубопротезні інструменти та матеріали
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Стоматологічні та зубопротезні інструменти та матеріали
Інструменти стоматологічні
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НАСАДКИ ОРТОДОНТИЧНІ ДЛЯ ІРИГАТОРА "PROORAL"
5917 д/іриг. 5102 №2
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
від
357,01
грн
в 10 аптеках
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Комплект насадок VT-40 універсальний для іригаторів Vega
№6
Vega Technologies Inc.
від
349,14
грн
в 4 аптеках інших міст
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Слиновідсмоктувач Blackseamed
Наконечники рожеві №100
Блек Сі Мед
від
143,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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Н-ФАЙЛ/H-FILES СТОМАТОЛОГІЧНИЙ МАТЕРІАЛ
20 25 мм №6
Мани, Инк.
від
168,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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Н-ФАЙЛ/H-FILES СТОМАТОЛОГІЧНИЙ МАТЕРІАЛ
25 25 мм №6
Мани, Инк.
від
146,40
грн
в 2 аптеках інших міст
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Пінцет стоматологічний Maryam
De-413 15 см №1
ДИДЕНТ
від
69,20
грн
в 2 аптеках інших міст
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Пульпоекстрактор Мані Short Barbed Broaches
№3 21 мм №6
Мани, Инк.
від
93,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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Роторозширювач з кремальєрою по Whitehead
Р-13 11 см №1
Surgiwell (Pvt) Ltd.
від
1081,20
грн
в 2 аптеках інших міст
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Слиновідсмоктувач Blackseamed
Наконечники бордові №100
Блек Сі Мед
від
143,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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Бори алмазні
Br-s41 №5
Shenzhen Perfect Medical Instruments
від
18,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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ШПАТЕЛЬ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ДВОСТОРОННІЙ ДЛЯ РОБОТИ З ЦЕМЕНТАМИ SURGIWELOMED
Sd-1169-02 №1
Surgiwell (Pvt) Ltd.
від
86,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Бір алмазний Denco
Fo-30 №1
Shenzhen Denco Medical Co.Ltd
від
18,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Бір алмазний Denco
Fo-30f №1
Shenzhen Denco Medical Co.Ltd
від
18,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Бір алмазний Denco
Fo-32 №1
Shenzhen Denco Medical Co.Ltd
від
18,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Бір алмазний Denco
Si-47 №1
Shenzhen Denco Medical Co.Ltd
від
18,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Бір алмазний Denco
Ex-21f №1
Shenzhen Denco Medical Co.Ltd
від
18,00
грн
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Слиновідсмоктувач Blackseamed
Наконечники помаранчеві №100
Блек Сі Мед
від
143,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Слиновідсмоктувач Blackseamed
Наконечники жовті №100
Блек Сі Мед
від
143,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Слиновідсмоктувач Blackseamed
Наконечники сині №100
Блек Сі Мед
від
143,00
грн
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Бори алмазні
Br-46в №5
Shenzhen Perfect Medical Instruments
від
100,00
грн
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8693М (середні)
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BR-40EF
BR-46В
BR-48F
BR-S41
CD-55F
CF-14
CF-14C
CF-22F
CF-28
CR-21F
DE-413
EX-21F
FO-29
FO-30
FO-30F
FO-32
FO-32С
FS 5
FS 5 родієве
SD-0011-01
SD-0011-03
SD-1169-02
SD-1172-01
SI-47
SO-24
SR-12С
SR-18F
SІ-47
TR-13F
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Виробник
3М ЕСПЕ
Dentex Dental Industrial Corp.
Dentsply Maillefer
Falcon
Hahnenkratt
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
SPIDENT CO., LTD
Shenzhen Denco Medical Co.Ltd
Shenzhen Perfect Medical Instruments
Surgiwell
Surgiwell (Pvt) Ltd.
Vega Technologies Inc.
Блек Сі Мед
ДИДЕНТ
Мани, Инк.
Мета Биомед Ко., Лтд.
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