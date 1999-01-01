Київ
Стоматологічні та зубопротезні інструменти та матеріали

Інструменти стоматологічні

Медичні вироби

05Засоби контрацепції та лубриканти

14Стоматологічні та зубопротезні інструменти та матеріали

Інструменти стоматологічні
Сортування: По популярності
НАСАДКИ ОРТОДОНТИЧНІ ДЛЯ ІРИГАТОРА "PROORAL"
НАСАДКИ ОРТОДОНТИЧНІ ДЛЯ ІРИГАТОРА "PROORAL"
5917 д/іриг. 5102 №2
Prooral Health Tehnology Co., Ltd
від 357,01 грн
в 10 аптеках
Знайти в аптеках
Комплект насадок VT-40 універсальний для іригаторів Vega
Комплект насадок VT-40 універсальний для іригаторів Vega
№6
Vega Technologies Inc.
від 349,14 грн
в 4 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Слиновідсмоктувач Blackseamed
Слиновідсмоктувач Blackseamed
Наконечники рожеві №100
Блек Сі Мед
від 143,00 грн
в 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Н-ФАЙЛ/H-FILES СТОМАТОЛОГІЧНИЙ МАТЕРІАЛ
Н-ФАЙЛ/H-FILES СТОМАТОЛОГІЧНИЙ МАТЕРІАЛ
20 25 мм №6
Мани, Инк.
від 168,00 грн
в 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Н-ФАЙЛ/H-FILES СТОМАТОЛОГІЧНИЙ МАТЕРІАЛ
Н-ФАЙЛ/H-FILES СТОМАТОЛОГІЧНИЙ МАТЕРІАЛ
25 25 мм №6
Мани, Инк.
від 146,40 грн
в 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Пінцет стоматологічний Maryam
Пінцет стоматологічний Maryam
De-413 15 см №1
ДИДЕНТ
від 69,20 грн
в 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Пульпоекстрактор Мані Short Barbed Broaches
Пульпоекстрактор Мані Short Barbed Broaches
№3 21 мм №6
Мани, Инк.
від 93,00 грн
в 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Роторозширювач з кремальєрою по Whitehead
Роторозширювач з кремальєрою по Whitehead
Р-13 11 см №1
Surgiwell (Pvt) Ltd.
від 1081,20 грн
в 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Слиновідсмоктувач Blackseamed
Слиновідсмоктувач Blackseamed
Наконечники бордові №100
Блек Сі Мед
від 143,00 грн
в 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Бори алмазні
Бори алмазні
Br-s41 №5
Shenzhen Perfect Medical Instruments
від 18,00 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
ШПАТЕЛЬ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ДВОСТОРОННІЙ ДЛЯ РОБОТИ З ЦЕМЕНТАМИ SURGIWELOMED
ШПАТЕЛЬ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ДВОСТОРОННІЙ ДЛЯ РОБОТИ З ЦЕМЕНТАМИ SURGIWELOMED
Sd-1169-02 №1
Surgiwell (Pvt) Ltd.
від 86,00 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Бір алмазний Denco
Бір алмазний Denco
Fo-30 №1
Shenzhen Denco Medical Co.Ltd
від 18,00 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Бір алмазний Denco
Бір алмазний Denco
Fo-30f №1
Shenzhen Denco Medical Co.Ltd
від 18,00 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Бір алмазний Denco
Бір алмазний Denco
Fo-32 №1
Shenzhen Denco Medical Co.Ltd
від 18,00 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Бір алмазний Denco
Бір алмазний Denco
Si-47 №1
Shenzhen Denco Medical Co.Ltd
від 18,00 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Бір алмазний Denco
Бір алмазний Denco
Ex-21f №1
Shenzhen Denco Medical Co.Ltd
від 18,00 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Слиновідсмоктувач Blackseamed
Слиновідсмоктувач Blackseamed
Наконечники помаранчеві №100
Блек Сі Мед
від 143,00 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Слиновідсмоктувач Blackseamed
Слиновідсмоктувач Blackseamed
Наконечники жовті №100
Блек Сі Мед
від 143,00 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Слиновідсмоктувач Blackseamed
Слиновідсмоктувач Blackseamed
Наконечники сині №100
Блек Сі Мед
від 143,00 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Бори алмазні
Бори алмазні
Br-46в №5
Shenzhen Perfect Medical Instruments
від 100,00 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
123456
ГоловнаКошикОбране