Милиці

Милиці пахвові Нова (Cranny axillary Nova)

3 препаратиЗнайти все в аптеках
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МИЛИЦЯ ПІДПАХВОВА "NOVA"
МИЛИЦЯ ПІДПАХВОВА "NOVA"
B7202ab 94-114 см алюмінієвий №1
NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCE., INC
від 350,00 грн
в 11 аптеках інших міст
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МИЛИЦЯ ПІДПАХВОВА "NOVA"
МИЛИЦЯ ПІДПАХВОВА "NOVA"
B7201ab 112-132 см алюмінієвий №1
NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCE., INC
Немає в наявності
МИЛИЦЯ ПІДПАХВОВА "NOVA"
МИЛИЦЯ ПІДПАХВОВА "NOVA"
B7203ab 132-152 см алюмінієвий №1
NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCE., INC
Немає в наявності
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Характеристики
Виробник
NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCE., INC
Форма випуску
B7202ab
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Реєстрація
1 від 14.06.2017