Милиці пахвові Нова (Cranny axillary Nova)
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МИЛИЦЯ ПІДПАХВОВА "NOVA"
B7202ab 94-114 см алюмінієвий №1NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCE., INC
МИЛИЦЯ ПІДПАХВОВА "NOVA"
B7201ab 112-132 см алюмінієвий №1NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCE., INC
МИЛИЦЯ ПІДПАХВОВА "NOVA"
B7203ab 132-152 см алюмінієвий №1NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCE., INC
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Характеристики
Виробник
NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCE., INC
Форма випуску
B7202ab
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Реєстрація
1 від 14.06.2017