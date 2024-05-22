Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби з догляду за проблемною шкіроюГель для обличчя Клозак анти-акне (Clozac face gel anti-acne) Гель для обличчя Клозак анти-акне (Clozac face gel anti-acne) (567615) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 570,50 грн Без рецепта 1 шт від 570,50 грн В наявності в 2 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Elegant Cosmed Pvt. Ltd. Вага 50 г Косметичні засоби 1.5. Засоби з догляду за проблемною шкірою