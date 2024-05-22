Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиЗасоби для зміцнення та профілактики випадіння волоссяДодаткові засобиАктиватор росту для волосся Тінк (Hair growth activator Tink) Активатор росту для волосся Тінк (Hair growth activator Tink) (567537) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 84,87 грн Без рецепта 1 шт від 84,87 грн В наявності в 5 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ПРОКЕЙР ООО Об'єм 10 мл Косметичні засоби 3.4.2. Додаткові засоби