Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямІнші додаткові засоби по догляду за волоссямДжоко бленд філер для волосся (Joko Blend hair filler) Джоко бленд філер для волосся (Joko Blend hair filler) (567528) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 74,70 грн Без рецепта 1 шт від 74,70 грн 1 шт від 75,21 грн 1 шт від 74,82 грн 1 шт від 74,82 грн Більше +1 В наявності в 4 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ПРОКЕЙР ООО Об'єм 10 мл Косметичні засоби 3.2.4. Інші додаткові засоби по догляду за волоссям