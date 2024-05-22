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Джоко бленд філер для волосся (Joko Blend hair filler) (567528) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Джоко бленд філер для волосся (Joko Blend hair filler)
Ціна в місті Київ
від 74,70 грн
Без рецепта
1 шт від 74,70 грн 1 шт від 75,21 грн 1 шт від 74,82 грн 1 шт від 74,82 грн
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В наявності в 4 аптеках
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Виробник
Об'єм
10 мл
Косметичні засоби
3.2.4. Інші додаткові засоби по догляду за волоссям