Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяДжоко Бленд маска альгінатна (Joko Blend mask alginate) Джоко Бленд маска альгінатна (Joko Blend mask alginate) (567437) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 55,73 грн Без рецепта 1 шт від 55,73 грн 1 шт від 55,88 грн 1 шт від 55,63 грн 1 шт від 55,67 грн 1 шт від 55,61 грн 1 шт від 55,58 грн 1 шт від 55,76 грн 1 шт від 55,64 грн 1 шт від 55,77 грн 1 шт від 55,56 грн 1 шт від 55,92 грн 1 шт Немає в наявності Більше +5 В наявності в 7 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Каган Марина Павлівна Вага 20 г Косметичні засоби 1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя 1.6. Антивікова косметика 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте