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Джоко Бленд маска альгінатна (Joko Blend mask alginate) (567437) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Джоко Бленд маска альгінатна (Joko Blend mask alginate)
Ціна в місті Київ
від 55,73 грн
Без рецепта
1 шт від 55,73 грн 1 шт від 55,88 грн 1 шт від 55,63 грн 1 шт від 55,67 грн 1 шт від 55,61 грн 1 шт від 55,58 грн 1 шт від 55,76 грн 1 шт від 55,64 грн 1 шт від 55,77 грн 1 шт від 55,56 грн 1 шт від 55,92 грн 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 7 аптеках
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Виробник
Вага
20 г
Косметичні засоби
1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя 1.6. Антивікова косметика 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте