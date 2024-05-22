Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для догляду за порожниною ротаІнші засоби по догляду за порожниною ротаДентафіт ультраефект для ротової порожнини та горла (Dentafit ultraeffect) Дентафіт ультраефект для ротової порожнини та горла (Dentafit ultraeffect) (567433) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Фітопродукт Об'єм 200 мл Косметичні засоби 4.1.7. Інші засоби по догляду за порожниною рота