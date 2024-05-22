Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинВітамін C натуральний обліпиховий (Vitamin C natural sea buckthorn) Вітамін C натуральний обліпиховий (Vitamin C natural sea buckthorn) (567383) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Беркана Плюс Форма випуску Сироп Об'єм 200 мл Дієтичні добавки 2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин