Медичні виробиВироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесіВироби та апарати медичніПрилади, що використовуються в лікувально-діагностичному процесіапарати різніАлкотестер Оромед (Breathalyzer Oromed) Алкотестер Оромед (Breathalyzer Oromed) (567375) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 4195,98 грн Без рецепта 1 шт від 4195,98 грн В наявності в 5 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник OROMED Форма випуску X11 pro Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби апарати різні