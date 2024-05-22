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Алкотестер Оромед (Breathalyzer Oromed) (567375) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Алкотестер Оромед (Breathalyzer Oromed)
Ціна в місті Київ
від 4195,98 грн
Без рецепта
1 шт від 4195,98 грн
В наявності в 5 аптеках
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Виробник
Форма випуску
X11 pro
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
апарати різні