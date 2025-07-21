Засоби з догляду за шкірою ніг

Крем-бальзам для ніг при мозолях та натоптишах (Cream-balm for feet with corns and corns)

Крем-бальзам для ніг пом'якшуючий при мозолях та натоптишах 70 г №1
Ціни в Київ
від 39,90 грн
В 2 аптеках
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Характеристики
Виробник
Аромат
Умови продажу
Без рецепта
Вага
70 г
Косметичні засоби
Реєстрація
12.2-18-1/643 від 14.02.2023