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Засоби з догляду за шкірою ніг
Крем-бальзам для ніг при мозолях та натоптишах (Cream-balm for feet with corns and corns)
Ціни в
Київ
від
39,90
грн
В 2 аптеках
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Характеристики
Виробник
Аромат
Умови продажу
Без рецепта
Вага
70 г
Косметичні засоби
2.2. Засоби з догляду за шкірою ніг
Реєстрація
12.2-18-1/643 від 14.02.2023
Ціни в
Київ
від
39,90
грн
В 2 аптеках
Знайти в аптеках
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