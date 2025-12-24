Київ
Про товар
Ціни
Крем-бальзам для ніг при мозолях та натоптишах (Cream-balm for feet with corns and corns)
Крем-бальзам для ніг при мозолях та натоптишах (Cream-balm for feet with corns and corns)
Київ
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 4 аптеках у Київ
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
7.5 км
Крем-бальзам для ніг пом'якшуючий при мозолях та натоптишах 70 г №1
Аромат
47,00
Економія при броні:
-10,44 грн
36,56
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
8.4 км
Крем-бальзам для ніг пом'якшуючий при мозолях та натоптишах 70 г №1
Аромат
46,00
Економія при броні:
-10,30 грн
35,70
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 73/1
8.8 км
Крем-бальзам для ніг пом'якшуючий при мозолях та натоптишах 70 г №1
Аромат
41,20
Економія при броні:
-2,25 грн
38,95
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
8.9 км
Крем-бальзам для ніг пом'якшуючий при мозолях та натоптишах 70 г №1
Аромат
41,30
Економія при броні:
-2,35 грн
38,95
грн
Забронювати
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 76-В
32.4 км
Крем-бальзам для ніг пом'якшуючий при мозолях та натоптишах 70 г №1
Аромат
36,00
Економія при броні:
-2,27 грн
33,73
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
116.8 км
Крем-бальзам для ніг пом'якшуючий при мозолях та натоптишах 70 г №1
Аромат
41,30
Економія при броні:
-2,35 грн
38,95
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Пирятин, вул. Соборна, 34
143.2 км
Крем-бальзам для ніг пом'якшуючий при мозолях та натоптишах 70 г №1
Аромат
41,30
Економія при броні:
-2,35 грн
38,95
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 28
171.9 км
Крем-бальзам для ніг пом'якшуючий при мозолях та натоптишах 70 г №1
Аромат
36,00
Економія при броні:
-2,27 грн
33,73
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
189.3 км
Крем-бальзам для ніг пом'якшуючий при мозолях та натоптишах 70 г №1
Аромат
41,30
Економія при броні:
-2,35 грн
38,95
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 23
189.8 км
Крем-бальзам для ніг пом'якшуючий при мозолях та натоптишах 70 г №1
Аромат
36,00
Економія при броні:
-2,27 грн
33,73
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 46
231.1 км
Крем-бальзам для ніг пом'якшуючий при мозолях та натоптишах 70 г №1
Аромат
36,00
Економія при броні:
-2,27 грн
33,73
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Шостка, вул. Свободи, 21
258.9 км
Крем-бальзам для ніг пом'якшуючий при мозолях та натоптишах 70 г №1
Аромат
36,00
Економія при броні:
-2,27 грн
33,73
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 70/1
276.1 км
Крем-бальзам для ніг пом'якшуючий при мозолях та натоптишах 70 г №1
Аромат
41,30
Економія при броні:
-2,35 грн
38,95
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Іллінська, 51/1
304.2 км
Крем-бальзам для ніг пом'якшуючий при мозолях та натоптишах 70 г №1
Аромат
41,30
Економія при броні:
-2,35 грн
38,95
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Іллінська, 2
305.2 км
Крем-бальзам для ніг пом'якшуючий при мозолях та натоптишах 70 г №1
Аромат
36,00
Економія при броні:
-2,27 грн
33,73
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ківерці, вул. Соборності, 12-А
359.5 км
Крем-бальзам для ніг пом'якшуючий при мозолях та натоптишах 70 г №1
Аромат
36,00
Економія при броні:
-2,27 грн
33,73
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Березівка, вул. Танасчишина, 61
362.0 км
Крем-бальзам для ніг пом'якшуючий при мозолях та натоптишах 70 г №1
Аромат
36,00
Економія при броні:
-2,27 грн
33,73
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
393.5 км
Крем-бальзам для ніг пом'якшуючий при мозолях та натоптишах 70 г №1
Аромат
36,00
Економія при броні:
-2,27 грн
33,73
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самар, вул. Гідності, 34
396.5 км
Крем-бальзам для ніг пом'якшуючий при мозолях та натоптишах 70 г №1
Аромат
41,30
Економія при броні:
-2,35 грн
38,95
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Південне, вул. Центральна, 59/44
400.2 км
Крем-бальзам для ніг пом'якшуючий при мозолях та натоптишах 70 г №1
Аромат
41,30
Економія при броні:
-2,35 грн
38,95
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню