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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції СССДієтичні добавки, що сприяють нормалізації периферичного кровообігу, в тому числі венозногоВеноплюс (Venoplus)

Веноплюс (Venoplus) (567307) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Веноплюс (Venoplus)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
60 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
6.3. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації периферичного кровообігу, в тому числі венозного