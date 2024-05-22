Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяАнтивікова косметикаБіфас сорбет ліфтинг-сироватка для обличчя (Byphasse sorbet lifting face serum) Біфас сорбет ліфтинг-сироватка для обличчя (Byphasse sorbet lifting face serum) (567296) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 433,80 грн Без рецепта 1 шт від 433,80 грн В наявності в 1 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник DOBER IMPORT-EXPORT S.L. Об'єм 50 мл Косметичні засоби 1.6. Антивікова косметика