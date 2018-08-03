Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для догляду за порожниною ротаІнші засоби по догляду за порожниною ротаГель Гам Афтаклір (Gel Gum AftaClear) Гель Гам Афтаклір (Gel Gum AftaClear) (567288) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ТОРГОВИЙ ДІМ ВЕГА УКРАЇНА ТОВ Форма випуску 2400igb Об'єм 10 мл Косметичні засоби 4.1.7. Інші засоби по догляду за порожниною рота