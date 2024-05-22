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Антафід (Antafid with orange flavor) (567270) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Антафід (Antafid with orange flavor)
Ціна в місті Київ
від 91,00 грн
Без рецепта
24 шт від 91,00 грн 24 шт від 91,00 грн 20 шт від 285,90 грн 1 шт від 140,00 грн
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В наявності в 185 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
24 шт.
Дієтичні добавки
8.4. Дієтичні добавки, що підтримують моторно-евакуаторну функцію ШКТ