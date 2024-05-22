Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що підтримують моторно-евакуаторну функцію ШКТАнтафід (Antafid with orange flavor) Антафід (Antafid with orange flavor) (567270) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 91,00 грн Без рецепта 24 шт від 91,00 грн 24 шт від 91,00 грн 20 шт від 285,90 грн 1 шт від 140,00 грн Більше +1 В наявності в 185 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Здравофарм Форма випуску Таблетки Кількість штук в упаковці 24 шт. Дієтичні добавки 8.4. Дієтичні добавки, що підтримують моторно-евакуаторну функцію ШКТ