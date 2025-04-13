Київ
Про товар
Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації периферичного кровообігу, в тому числі венозного
Гамміс проти старіння (Gummies anti-aging)
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Innovative Pharma Baltics
Форма випуску
Цукерки
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
6.3. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації периферичного кровообігу, в тому числі венозного
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
Аналоги
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