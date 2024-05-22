Медичні виробиСтоматологічні та зубопротезні інструменти та матеріалиІнструменти стоматологічніБори алмазні Мані (Mani diamond burs) Бори алмазні Мані (Mani diamond burs) (567064) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 58,56 грн Без рецепта 1 шт від 58,56 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +5 В наявності в 2 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Мани, Инк. Форма випуску Fo-32с Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби Інструменти стоматологічні