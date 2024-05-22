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Бори алмазні Мані (Mani diamond burs) (567064) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Бори алмазні Мані (Mani diamond burs)
Ціна в місті Київ
від 58,56 грн
Без рецепта
1 шт від 58,56 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 2 аптеках інших міст
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Виробник
Форма випуску
Fo-32с
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Інструменти стоматологічні