Волвіт® intensive care допомагає активізувати фазу росту волосся і зупинити його випадіння. Зміцнює волосся від самих коренів і до кінчиків. Шампунь насичує шкіру голови комплексом корисних поживних речовин та біотином, стимулюючи кровообіг і живлення волосяного фолікула. Комплекс компонентів зберігає жировий і водний баланс волосся, роблячи його міцним і блискучим. Волвіт® intensive care дбайливо очищає і кондиціонує волосся.

Біотин — сприяє відновленню пошкодженої структури волосяного стрижня й активізує функціонування волосяних цибулин, що стимулює ріст здорового волосся. Також компонент запобігає передчасній появі сивини.

Нікотинова кислота (вітамін РР) — завдяки здатності розширювати кровоносні судини допомагає насичувати та збагачувати всю шкіру голови і волосяні цибулини корисними поживними речовинами.

Токоферол (вітамін Е), L-аргінін, оливкова олія — чинять зволожувальну дію на шкіру голови, додають блиску і сили локонам.

Протеїни пшениці — насичують шкіру голови та волосся білком, що робить його більш щільним, гладким і блискучим, спричиняючи ефект «протеїнового ламінування».

Екстракти лікарських рослин (календула лікарська, базилік духмяний, деревій звичайний, паростки гороху, хміль, хумул люпулуса, квітки ромашки) — чинять протизапальну та заспокійливу дію на шкіру голови, а також активують клітинну регенерацію.