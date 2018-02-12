Волвіт® intensive care шампунь (Wolvit® intensive care shampoo) (567012) - інструкція із застосування Косметичні засоби
Волвіт intensive care шампунь інструкція із застосування
Характеристика
Волвіт® intensive care допомагає активізувати фазу росту волосся і зупинити його випадіння. Зміцнює волосся від самих коренів і до кінчиків. Шампунь насичує шкіру голови комплексом корисних поживних речовин та біотином, стимулюючи кровообіг і живлення волосяного фолікула. Комплекс компонентів зберігає жировий і водний баланс волосся, роблячи його міцним і блискучим. Волвіт® intensive care дбайливо очищає і кондиціонує волосся.
Біотин — сприяє відновленню пошкодженої структури волосяного стрижня й активізує функціонування волосяних цибулин, що стимулює ріст здорового волосся. Також компонент запобігає передчасній появі сивини.
Нікотинова кислота (вітамін РР) — завдяки здатності розширювати кровоносні судини допомагає насичувати та збагачувати всю шкіру голови і волосяні цибулини корисними поживними речовинами.
Токоферол (вітамін Е), L-аргінін, оливкова олія — чинять зволожувальну дію на шкіру голови, додають блиску і сили локонам.
Протеїни пшениці — насичують шкіру голови та волосся білком, що робить його більш щільним, гладким і блискучим, спричиняючи ефект «протеїнового ламінування».
Екстракти лікарських рослин (календула лікарська, базилік духмяний, деревій звичайний, паростки гороху, хміль, хумул люпулуса, квітки ромашки) — чинять протизапальну та заспокійливу дію на шкіру голови, а також активують клітинну регенерацію.
Рекомендації по використанню
нанести на зволожене волосся та шкіру голови, спінити, залишити на 2–3 хв, ретельно промити теплою водою. Підходить для щоденного використання.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °C.