Київ
Про товар
Ціни
Косметичні засоби для здоров'я
Крем-бальзам від геморою Народний цілитель (Cream-balm against hemorrhoids People's Healer)
Ціни в
Київ
від
76,96
грн
В 2 аптеках
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Хелер Косметикс
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
30 мл
Косметичні засоби
06 Косметичні засоби для здоров'я
Реєстрація
12.2-18-1/12888 від 29.06.2021
Ціни в
Київ
від
76,96
грн
В 2 аптеках
Знайти в аптеках
Знайдіть Крем-бальзам від геморою Народний цілитель в інших містах
Київ
Харків
Одеса
Дніпро
Львів
Запоріжжя
Кривий Ріг
Миколаїв
Вінниця
Чернігів
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню