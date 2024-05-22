Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяАнтивікова косметикаБабарія крем для обличчя проти зморшок (Babaria anti-wrinkle face cream) Бабарія крем для обличчя проти зморшок (Babaria anti-wrinkle face cream) (566868) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 685,00 грн Без рецепта 1 шт від 685,00 грн В наявності в 129 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ Об'єм 50 мл Косметичні засоби 1.6. Антивікова косметика