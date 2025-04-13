Джонсонс віта-річ мило (Johnsons vita-rich soap)
3 препаратиЗнайти все в аптеках
Сортування: По популярності
МИЛО JOHNSON'S® BODY CARE VITA RICH ПЕРЕТВОРЮЮЧЕ З ЕКСТРАКТОМ КВІТКИ ГРАНАТУ (З АРОМАТОМ ГРАНАТА)
90 г №1Джонсон і Джонсон Україна
МИЛО JOHNSON'S® BODY CARE VITA RICH ВІДНОВЛЮЮЧЕ З ЕКСТРАКТОМ МАЛИНИ (З АРОМАТОМ ЛІСОВИХ ЯГІД)
90 г №1Джонсон і Джонсон Україна
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
Характеристики
Виробник
Джонсон і Джонсон Україна
Умови продажу
Без рецепта
Вага
90 г
Косметичні засоби