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Ацерола С (Acerola S) (566538) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Ацерола С (Acerola S)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
10 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин