Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинАцерола С (Acerola S) Ацерола С (Acerola S) (566538) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 10 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Ронфарм Форма випуску Таблетки Кількість штук в упаковці 10 шт. Дієтичні добавки 2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин