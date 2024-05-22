Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції СССДієтичні добавки, що сприяють нормалізації периферичного кровообігу, в тому числі венозногоАльхеміл (Alchemil)

Альхеміл (Alchemil) (566436) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Альхеміл (Alchemil)
Ціна в місті Київ
від 207,21 грн
Без рецепта
15 шт, 500 мг від 207,21 грн
В наявності в 11 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
500 мг
Кількість штук в упаковці
15 шт.
Дієтичні добавки
6.3. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації периферичного кровообігу, в тому числі венозного