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Госпітальні електричні аспіратори
Катетер-відсмоктувач оротрахеальний з вакуум-контролем (Orotracheal suction catheterwith vacuum control)
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від
16,70
грн
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Характеристики
Виробник
Каммед
Форма випуску
Fr 16
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Автоматичні аспіратори
Госпітальні електричні аспіратори
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
16,70
грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
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