Госпітальні електричні аспіратори

Катетер-відсмоктувач оротрахеальний з вакуум-контролем (Orotracheal suction catheterwith vacuum control)

Катетер-відсмоктувач оротрахеальний (аспіраційний) з вакуум-контролем Fr 16 400 мм канюля Капкон №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 16,70 грн
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Характеристики
Виробник
Каммед
Форма випуску
Fr 16
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби