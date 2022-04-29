Медичні виробиІнші вироби медичного призначенняГелі/кремигели/креми для лікування та профілактикиБлізан (Blizan) Блізан (Blizan) (566368) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 305,29 грн Без рецепта 1 шт від 305,29 грн 1 шт від 690,30 грн В наявності в 118 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Арісто Фарма Форма випуску Гель Об'єм 15 мл Медичні вироби гели/креми для лікування та профілактики Реєстраційне посвідчення 1 від 29.04.2022