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Блізан (Blizan) (566368) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Блізан (Blizan)
Ціна в місті Київ
від 305,29 грн
Без рецепта
1 шт від 305,29 грн 1 шт від 690,30 грн
В наявності в 118 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Гель
Об'єм
15 мл
Медичні вироби
гели/креми для лікування та профілактики
Реєстраційне посвідчення
1 від 29.04.2022