Київ
Про товар
Ціни
Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації ліпідного обміну
Ліпротен 10000 (Liproten 10000)
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
146,00
грн
В 38 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Форсаж Плюс
Дієтичні добавки
6.2. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації ліпідного обміну
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
146,00
грн
В 38 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Знайдіть Ліпротен 10000 в інших містах
Київ
Харків
Одеса
Дніпро
Львів
Запоріжжя
Кривий Ріг
Миколаїв
Вінниця
Чернігів
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню