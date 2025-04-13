Зменшують вираженість запалення і кровоточивість ясен

Зубна паста Вітіс гінгівал (Vitis gingival toothpaste)

ЗУБНА ПАСТА "VITIS GINGIVAL" 100 мл №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 163,50 грн
В 3 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
DENTAID S.L.
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
100 мл
Косметичні засоби