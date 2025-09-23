Київ
Про товар
Ціни
Дієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системи
Ксинокард (Ksinocard)
Ціни в
Київ
від
610,97
грн
В 637 аптеках
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Новатор Фарма
Дієтичні добавки
6.1. Дієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системи
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Реєстрація
9132/1714-5 від 21.11.2018
Ціни в
Київ
від
610,97
грн
В 637 аптеках
Знайти в аптеках
Знайдіть Ксинокард в інших містах
Київ
Харків
Одеса
Дніпро
Львів
Запоріжжя
Кривий Ріг
Миколаїв
Вінниця
Чернігів
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню