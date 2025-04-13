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Кліпси титанові Лапомед (Titanium clips Lapomed)
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від
156,99
грн
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Характеристики
Виробник
ЛАПОМЕД ООО
Форма випуску
Середньо-великі
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
інший шовний матеріал
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
156,99
грн
В 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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