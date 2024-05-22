Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхураГепалів (Hepaliv) Гепалів (Hepaliv) (565820) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 142,28 грн Без рецепта 30 шт від 142,28 грн В наявності в 76 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Голден-Фарм Форма випуску Капсули Кількість штук в упаковці 30 шт. Дієтичні добавки 8.2. Дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура