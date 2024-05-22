Медичні виробиСтоматологічні та зубопротезні інструменти та матеріалиМатеріали стоматологічніВіджоїнт 2% (Vijoint 2%) Віджоїнт 2% (Vijoint 2%) (565805) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 5898,90 грн Без рецепта 1 шт, 40 мг від 5898,90 грн В наявності в 2 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник APHARM S.r.L. Дозування 40 мг Об'єм 2 мл Медичні вироби Матеріали стоматологічні Міжнародна назва HYALURONIC ACID* (ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА*)