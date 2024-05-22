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Віджоїнт 2% (Vijoint 2%) (565805) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Віджоїнт 2% (Vijoint 2%)
Ціна в місті Київ
від 5898,90 грн
Без рецепта
1 шт, 40 мг від 5898,90 грн
В наявності в 2 аптеках
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Виробник
Дозування
40 мг
Об'єм
2 мл
Медичні вироби
Матеріали стоматологічні
Міжнародна назва
HYALURONIC ACID* (ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА*)