Антивікова косметика

Крем Домашній доктор (Cream Home doctor)

Крем Гіалуроновий зволожуючий тм "Домашній Доктор" крем банка 250 мл №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 98,99 грн
В 3 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Ельфа ФФ
Форма випуску
Крем
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
250 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
12.2-18-1/25134 від 29.10.2020