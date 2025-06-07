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Антивікова косметика
Крем Домашній доктор (Cream Home doctor)
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від
98,99
грн
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Характеристики
Виробник
Ельфа ФФ
Форма випуску
Крем
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
250 мл
Косметичні засоби
1.6. Антивікова косметика
Реєстрація
12.2-18-1/25134 від 29.10.2020
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
98,99
грн
В 3 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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