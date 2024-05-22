дієтична добавка до раціону харчування — джерело біологічно активних речовин, сприяє нормалізації функціонування шлунково-кишкового тракту, моторики кишечника, нормалізації травлення, має м’які послаблюючі властивості.

Рекомендації по споживанню:

діти з 3-х до 10 років: вживати по 5 мл ввечері;

діти з 11 до 16 років: вживати по 10 мл ввечері;

дорослі: вживати від 15 до 30 мл ввечері;

вагітні та жінки, які годують груддю: вживати по 15 мл ввечері.

Перед використанням пляшку необхідно струсити.

Дозуйте сироп за допомогою мірного стаканчика, що входить у комплект, на ньому позначені 5, 10, 15 та 20 мл, це допоможе точно відмірювати необхідну кількість продукту.

Не перевищувати рекомендовану добову дозу.

Перед вживанням потребує консультації з лікарем!

Застереження: вагітним жінкам та жінкам у період лактації застосовувати тільки за призначенням лікаря. Надмірне споживання може спричинити послаблювальний ефект.