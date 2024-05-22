Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТДжилла (Dzhylla)

Джилла (Dzhylla) (565757) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
  • Діагнози
Джилла (Dzhylla)
Ціна в місті Київ
від 155,47 грн
Без рецепта
1 шт від 155,47 грн
В наявності в 490 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Сироп
Об'єм
150 мл
Дієтичні добавки
8.1. Дієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТ

Джилла інструкція із застосування

Характеристика

згідно загальнодоступним літературним джерелам біологічно активні речовини, що входять до складу Джилла мають наступні властивості:
інжир містить клітковину, вітаміни РР, А, В1, В2, В5, В6, В9, бета-каротин, а також мінеральні речовини (калій, кальцій, магній, залізо) та рослинні ферменти. За рахунок цього має послаблюючі та загальнозміцнюючі властивості, покращує травлення;
слива — джерело пектину, клітковини, антиоксидантів, вітамінів та мікроелементів. Сприяє стимуляції роботи кишечника для регулярного спорожнення та нормалізації роботи печінки;
ефірна олія м’яти перцевої сприяє зменшенню спазмів у відділах ШКТ при синдромі подразненого кишечника, зменшує здуття кишечника, сприяє зменшенню нудоти;
ефірна олія кмину сприяє зменшенню спастичних станів травного тракту, усуненню здуття кишечника.
Завдяки взаємодії основних компонентів, Джилла сприяє:
– нормалізації (регуляції) стільця, активації кишкових скорочень, що є необхідним процесом для регулярного спорожнення кишечника;
– полегшенню проходження стільця через кишечник;
– сприятливо впливає на регуляцію травлення;
– допомагає підтримувати нормальне функціонування ШКТ.

Рекомендації з вживання

дієтична добавка до раціону харчування — джерело біологічно активних речовин, сприяє нормалізації функціонування шлунково-кишкового тракту, моторики кишечника, нормалізації травлення, має м’які послаблюючі властивості.
Рекомендації по споживанню:
діти з 3-х до 10 років: вживати по 5 мл ввечері;
діти з 11 до 16 років: вживати по 10 мл ввечері;
дорослі: вживати від 15 до 30 мл ввечері;
вагітні та жінки, які годують груддю: вживати по 15 мл ввечері.
Перед використанням пляшку необхідно струсити.
Дозуйте сироп за допомогою мірного стаканчика, що входить у комплект, на ньому позначені 5, 10, 15 та 20 мл, це допоможе точно відмірювати необхідну кількість продукту.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Перед вживанням потребує консультації з лікарем!
Застереження: вагітним жінкам та жінкам у період лактації застосовувати тільки за призначенням лікаря. Надмірне споживання може спричинити послаблювальний ефект.

Протипоказання

індивідуальна чутливість до компонентів, що входять до складу продукту, діти до 3 років.

Умови зберігання

зберігати в оригінальній упаковці, у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °С. Після відкриття продукт слід зберігати в холодильнику.
Термін придатності: 3 роки від дати виробництва. Після першого відкриття пляшки продукт придатний до споживання протягом 6 місяців. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Джилла
Джилла сироп 150 мл, №1
від 155,47 грн
В наявності в 490 аптеках
Ціни в аптеках
Джилла
Джилла сироп 150 мл, №1
від 155,47 грн
Забронювати
Забронювати