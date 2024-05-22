Джилла (Dzhylla) (565757) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Джилла інструкція із застосування
Характеристика
згідно загальнодоступним літературним джерелам біологічно активні речовини, що входять до складу Джилла мають наступні властивості:
• інжир містить клітковину, вітаміни РР, А, В1, В2, В5, В6, В9, бета-каротин, а також мінеральні речовини (калій, кальцій, магній, залізо) та рослинні ферменти. За рахунок цього має послаблюючі та загальнозміцнюючі властивості, покращує травлення;
• слива — джерело пектину, клітковини, антиоксидантів, вітамінів та мікроелементів. Сприяє стимуляції роботи кишечника для регулярного спорожнення та нормалізації роботи печінки;
• ефірна олія м’яти перцевої сприяє зменшенню спазмів у відділах ШКТ при синдромі подразненого кишечника, зменшує здуття кишечника, сприяє зменшенню нудоти;
• ефірна олія кмину сприяє зменшенню спастичних станів травного тракту, усуненню здуття кишечника.
Завдяки взаємодії основних компонентів, Джилла сприяє:
– нормалізації (регуляції) стільця, активації кишкових скорочень, що є необхідним процесом для регулярного спорожнення кишечника;
– полегшенню проходження стільця через кишечник;
– сприятливо впливає на регуляцію травлення;
– допомагає підтримувати нормальне функціонування ШКТ.
Рекомендації з вживання
дієтична добавка до раціону харчування — джерело біологічно активних речовин, сприяє нормалізації функціонування шлунково-кишкового тракту, моторики кишечника, нормалізації травлення, має м’які послаблюючі властивості.
Рекомендації по споживанню:
діти з 3-х до 10 років: вживати по 5 мл ввечері;
діти з 11 до 16 років: вживати по 10 мл ввечері;
дорослі: вживати від 15 до 30 мл ввечері;
вагітні та жінки, які годують груддю: вживати по 15 мл ввечері.
Перед використанням пляшку необхідно струсити.
Дозуйте сироп за допомогою мірного стаканчика, що входить у комплект, на ньому позначені 5, 10, 15 та 20 мл, це допоможе точно відмірювати необхідну кількість продукту.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Перед вживанням потребує консультації з лікарем!
Застереження: вагітним жінкам та жінкам у період лактації застосовувати тільки за призначенням лікаря. Надмірне споживання може спричинити послаблювальний ефект.
Протипоказання
індивідуальна чутливість до компонентів, що входять до складу продукту, діти до 3 років.
Умови зберігання
зберігати в оригінальній упаковці, у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °С. Після відкриття продукт слід зберігати в холодильнику.
Термін придатності: 3 роки від дати виробництва. Після першого відкриття пляшки продукт придатний до споживання протягом 6 місяців. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.