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Від Печії Ca та Mg (Against Heartburn Ca and Mg) (565736) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Від Печії Ca та Mg (Against Heartburn Ca and Mg)
Ціна в місті Київ
від 16,92 грн
Без рецепта
10 шт від 16,92 грн 10 шт від 15,98 грн 10 шт від 18,78 грн 10 шт від 45,00 грн
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В наявності в 443 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки жувальні
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки
8.4. Дієтичні добавки, що підтримують моторно-евакуаторну функцію ШКТ