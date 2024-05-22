Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що підтримують моторно-евакуаторну функцію ШКТВід Печії Ca та Mg (Against Heartburn Ca and Mg) Від Печії Ca та Mg (Against Heartburn Ca and Mg) (565736) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 16,92 грн Без рецепта 10 шт від 16,92 грн 10 шт від 15,98 грн 10 шт від 18,78 грн 10 шт від 45,00 грн Більше +1 В наявності в 443 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Вітаміни Форма випуску Таблетки жувальні Кількість штук в упаковці 10 шт. Дієтичні добавки 8.4. Дієтичні добавки, що підтримують моторно-евакуаторну функцію ШКТ