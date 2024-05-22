Данноза уро-пролонг (Dannosa uro-prolong) (565636) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Данноза уро-пролонг інструкція із застосування
Характеристика
Данноза уро-пролонг розроблена для використання в якості дієтологічного фактору з метою підтримки природнього захисту організму в умовах, котрі можуть викликати запалення сечового міхура та сечовивідних шляхів.
Данноза уро-пролонг є джерелом біологічно активних речовин D-маннози та екстракту плодів журавлини, а саме проантоціанідинів.
Згідно відкритих загально-доступних джерел інформації, компоненти, які входять до складу дієтичної добавки, мають наступні властивості:
D-манноза Інфекції сечовивідних шляхів переважно викликані уропатогенною бактерією Escherichia coli, яка має властивість прикріплятися до слизової оболонки стінок сечовивідних шляхів, що призводить до інфікування та запальної реакції. Моносахарид D-манноза запобігає з’єднанню бактерій Escherichia coli із клітинами сечового міхура та сечовивідної системи, тобто інгібує бактеріальну адгезію до уротелію, тим самим запобігаючи розвитку інфікування та запальної реакції, сприяючи зниженню частоти загострень урологічних інфекцій. D-манноза розглядається як природна альтернатива антибіотикам, що не здійснює негативний вплив на природну мікрофлору. Після застосування, не менше ніж 90% D-маннози всмоктується у верхніх відділах кишечника і швидко виводиться з кровотоку нирками. Більшість виводиться із сечею у незміненому вигляді протягом 30–60 хв, решта виводиться протягом наступних 8 год. За цей час не відбувається значного підвищення рівня глюкози у крові.
Проантоціанідини (Vaccinіum macrocarpon L.) Проантоціанідини, що містяться в екстракті журавлини (Vaccinium macrocarpon L.), знижють здатність Escherichia coli приєднуватися до клітин сечового міхура та сечовивідних шляхів, що в свою чергу, перешкоджає розвитку запалення. Проантоціанідини журавлини пригнічують адгезію уропатогенних штамів Escherichia coli та мають високу концентрацію у сечі, що перешкоджає утворенню біоплівок, при цьому проантоціанідини впливають на антибіотико-резистентні шта-ми Escherichia coli. Також існують дані про здатність пригнічувати адгезію інших видів бактерій: Proteus spp., P. аeruginosa, S. аureus, S. typhimurium та E. faecalis до епітеліальних клітин сечовивідних шляхів людини. Концентрат журавлини має бактеріостатичні, бактерицидні, протигрибкові, протизапальні, антиоксидантні, та сечогінні властивості.
Рекомендації з вживання
може бути використана в раціонах дієтичного харчування, рекомендованих лікарем для дітей, дорослих та вагітних жінок, як додаткове джерело біологічно активних речовин D-маннози та екстракту плодів журавлини (проантоціанідини) для підтримки нормального функціонування сечового міхура та нижніх сечовивідних шляхів. Також може споживатися як дієтологічний фактор для підтримки природнього захисту організму в умовах, котрі можуть викликати запалення сечового міхура та нижніх сечовивідних шляхів.
Не є лікарським засобом.
Дієтична добавка не може бути заміною різноманітного і збалансованого раціону харчування та здорового способу життя.
Спосіб споживання та рекомендована добова кількість: 1 раз на добу (ввечері) 1 саше розчинити в 200 мл (ml) води і використовувати:
• дітям віком 4–5 років — 3 мл (ml) розчину на кг (kg) маси тіла;
• дітям віком 6-11 років — 50 мл (ml) розчину;
• дітям віком 12-18 років — 100 мл (ml) розчину;
• дорослим — 200 мл (ml) розчину.
Перед прийомом добавки необхідно спорожнити сечовий міхур.
Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання.
|Активні інгредієнти в рекомендованій добовій кількості
|на 3 мл (ml) розчину
|на 50 мл (ml) розчину
|на 100 мл (ml) розчину
|на 200 мл (ml) розчину
|D-манноза
|21,2 мг (mg)
|500 мг (mg)
|1000 мг (mg)
|2000 мг (mg)
|сухий екстракт плодів журавлини Vaccinum тасгосагроп L.,
містить щонайменше 50% проантоціанідинів
|1,52 мг (mg)
0,76 мг (mg)
|36 мг (mg)
18 мг (mg)
|72 мг (mg)
36 мг (mg)
|144 мг (mg)
72 мг (mg)
Застереження до споживання: не споживати при підвищеній індивідуальній чутливості до будь-яких компонентів продукту, дітям віком до 4 років. Для отримання позитивного ефекту рекомендується пити багато води (1–1,5 л (l)) упродовж доби, що сприяє збільшенню об’єму сечі.
З обережністю приймати особам із цукровим діабетом.
Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.
Умови зберігання
зберігати в закритій упаковці при температурі 15–25 °C в захищеному від вологи та світла місці. Зберігати в недоступному для дітей місці.