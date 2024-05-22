може бути використана в раціонах дієтичного харчування, рекомендованих лікарем для дітей, дорослих та вагітних жінок, як додаткове джерело біологічно активних речовин D-маннози та екстракту плодів журавлини (проантоціанідини) для підтримки нормального функціонування сечового міхура та нижніх сечовивідних шляхів. Також може споживатися як дієтологічний фактор для підтримки природнього захисту організму в умовах, котрі можуть викликати запалення сечового міхура та нижніх сечовивідних шляхів.

Не є лікарським засобом.

Дієтична добавка не може бути заміною різноманітного і збалансованого раціону харчування та здорового способу життя.

Спосіб споживання та рекомендована добова кількість: 1 раз на добу (ввечері) 1 саше розчинити в 200 мл (ml) води і використовувати:

• дітям віком 4–5 років — 3 мл (ml) розчину на кг (kg) маси тіла;

• дітям віком 6-11 років — 50 мл (ml) розчину;

• дітям віком 12-18 років — 100 мл (ml) розчину;

• дорослим — 200 мл (ml) розчину.

Перед прийомом добавки необхідно спорожнити сечовий міхур.

Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання.



Активні інгредієнти в рекомендованій добовій кількості на 3 мл (ml) розчину на 50 мл (ml) розчину на 100 мл (ml) розчину на 200 мл (ml) розчину D-манноза 21,2 мг (mg) 500 мг (mg) 1000 мг (mg) 2000 мг (mg) сухий екстракт плодів журавлини Vaccinum тасгосагроп L.,

містить щонайменше 50% проантоціанідинів 1,52 мг (mg)

0,76 мг (mg) 36 мг (mg)

18 мг (mg) 72 мг (mg)

36 мг (mg) 144 мг (mg)

72 мг (mg)

Застереження до споживання: не споживати при підвищеній індивідуальній чутливості до будь-яких компонентів продукту, дітям віком до 4 років. Для отримання позитивного ефекту рекомендується пити багато води (1–1,5 л (l)) упродовж доби, що сприяє збільшенню об’єму сечі.

З обережністю приймати особам із цукровим діабетом.

Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.