згідно відкритих загально-доступних джерел інформації, компоненти, які входять до складу дієтичної добавки, мають наступні властивості:

D-манноза. Інфекції сечовивідних шляхів переважно викликані уропатогенною бактерією Escherichia coli, яка має властивість прикріплятися до слизової оболонки стінок сечовивідних шляхів, що призводить до інфікування та запальної реакції. Моносахарид D-манноза запобігає з’єднанню бактерій Escherichia coli із клітинами сечового міхура та сечовивідної системи, тобто перешкоджає прикріпленню бактерій до слизових сечовивідних шляхів, тим самим запобігаючи інфікуванню та розвитку запальної реакції, сприяючи зниженню частоти загострень урологічних інфекцій.

D-манноза розглядається як природна альтернатива антибіотикам, що не здійснює негативний вплив на природну мікрофлору. Після споживання, не менше ніж 90% D-маннози всмоктується у верхніх відділах кишечника і швидко виводиться з кровотоку нирками. Більшість виводиться із сечею у незміненому вигляді протягом 30–60 хв, решта виводиться протягом наступних 8 год. За цей час не відбувається значного підвищення рівня глюкози у крові.

Мучниця звичайна (Arctostaphylos uva-ursi L.) чинить антибактеріальну дію відносно Proteus vulgaris, Escherichia coli, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecalis, Streptococcus strains, а також відносно Саndida albicans.

Мучниця звичайна містить арбутин (гідрохінон-β-D-глюкопіранозид) — глікозид фенольного типу, який є одним з її основних сполук. У листі мучниці містяться активні речовини, що характеризуються рядом біологічних ефектів, таких як: антисептичний, антибактеріальний, протизапальний, антиадгезивний, спазмолітичний, діуретичний. Мучниця містить фенольні глікозиди — основною сполукою з яких є арбутин, який після споживання та певного метаболічного перетворення в організмі людини розпадається на глюкозу і гідрохінон, похідні гідрохінону інтенсивно виводяться з організму із сечею, після чого існуючі патогенні бактерії (кишкова паличка) поглинають похідні гідрохінону; далі саме всередині цих патогенних бактерій відбувається розщеплення похідних гідрохінону і утворюється вільний гідрохінон. Саме утворений внутрішньоклітинно вільний гідрохінон характеризується вираженим антибактеріальним ефектом, за рахунок блокування ферментативної активності мікроорганізмів і зумовлює загибель цих бактерій.

Антимікробний ефект арбутину обумовлений здатністю пригнічувати зростання поширених збудників урологічних інфекцій, тим самим перешкоджаючи розвитку інфікування та запальної реакції, сприяючи зниженню частоти загострень урологічних інфекцій. Мікробіологічні дослідження Escherichia coli показали, що утворення вільного гідрохінону всередині Escherichia coli та патогенних бактерій не залежить від рівня рН сечі. Крім того, антисептична дія збільшується лише на тій ділянці, де присутні бактерії.