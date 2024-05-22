Екстратерм® Інтенсив з ісландським мохом, вітаміном C та подорожником (Extratherm® Intensive with iceland moss, vitamin C and ribwort) (565394) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Екстратерм Інтенсив з ісландським мохом, вітаміном C та подорожником інструкція із застосування
Характеристика
Особливості дії компонентів.
Ісландський мох (Cetraria islandica) містить полісахариди ліхенін та ізоліхенін, що обволікають слизову оболонку верхніх дихальних шляхів і ротової порожнини, сприяють створенню захисного шару, який має заспокійливу та пом’якшуючу дію, завдяки чому зменшується кашлевий рефлекс та сухий подразнюючий кашель. До складу екстракту входять також комплекс органічних кислот (уснінова, цетрарова та інші), макро- та мікроелементи (залізо, йод, марганець та інші), вітаміни групи В, вітаміни А та С, яким притаманні протизапальна, антибактеріальна, легка противірусна та протигрибкова, імуностимулююча та регенеруюча дії. Ісландський мох добре відомий своїм терапевтичним ефектом при запальних захворюваннях дихальних шляхів.
Вітамін С сприяє нормальному функціонуванню імунної системи, підтримує загальний стан та опірність організму до негативних факторів довкілля, особливо в період сезонних застудних захворювань дихальних шляхів.
Подорожник ланцетолистий (Plantago lanceolata) містить слиз, іридоїдні глікозиди (аукубін, катапол), фенолкарбонові кислоти (хлорогенова кислота) і їх глікозиди (вербаскозид), сапоніни, флавоноїди, таніни. Завдяки цим речовинам подорожник ланцетолистий проявляє обволікаючі, протизапальні, секретолітичні та антибактеріальні властивості. Розріджує мокротиння, сприяє відхаркуванню.
Ментол (Mentholum) має стимулюючу дію на холодові рецептори ротової порожнини, завдяки чому проявляє анестезуючий ефект.
Олії евкаліпту (Eucalyptus globulus), м’яти (Mentha piperita) та розмарину (Rosmarinus Officinalis) чинять заспокійливу, освіжаючу, протизапальну, антисептичну та анестезуючу дії на слизову оболонку верхніх дихальних шляхів, також полегшують стан при закладеності носа та ускладненому диханні.
Рекомендації з вживання
Екстратерм® Інтенсив з ісландським мохом, вітаміном C та подорожником: може бути рекомендований в якості дієтичної добавки як додаткове джерело біологічно активних речовин — натуральних рослинних екстрактів ісландського моху та подорожника, вітаміну С, з метою полегшення дратівливого подразнюючого кашлю, що супроводжує запалення верхнього відділу дихальних шляхів, у тому числі спричиненого зовнішніми факторами (сухе, холодне та забруднене повітря, пил, дим тощо); сприяє зменшенню подразнення, відчуття першіння, свербежу та дискомфорту в горлі та ротовій порожнині, охриплості голосу та сухості слизової оболонки; для підтримки голосових зв’язок при навантаженнях; для зменшення закладеності носа та покращення носового дихання; з метою нормалізації належного функціонування та захисту слизової оболонки верхніх дихальних шляхів та ротової порожнини від дії різного виду под разників; для загального зміцнення організм у в період сезонних застудних захворювань.
Спосіб вживання та рекомендована добова кількість. Дорослим та дітям старше 11 років повільно розсмоктувати в ротовій порожнині по 1 льодянику кожні 2 години (не більше 6 льодяників на добу). Не перевищувати рекомендовану добову кількість.
Застереження щодо вживання. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування, при індивідуальній чутливості до будь-якого компоненту, дітям віком до 11 років, людям з цукровим діабетом, так як продукт містить цукор. Перед використанням рекомендована консультація лікаря. У період вагітності та грудного вигодовування продукт вживати за рекомендацією лікаря. Не є лікарським засобом. Без ГМО.
Умови зберігання
зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С, у сухому, захищеном у від світла та недоступному для дітей місці.