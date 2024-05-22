Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на гуморальні фактори регуляції обміну речовинДієтичні добавки, що підтримують функціональну активність щитовидної залозиАльбаТір (AlbaThyr)

АльбаТір (AlbaThyr) (565349) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
АльбаТір (AlbaThyr)
Ціна в місті Київ
від 146,62 грн
Без рецепта
60 шт від 146,62 грн
В наявності в 25 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
12.1. Дієтичні добавки, що підтримують функціональну активність щитовидної залози