Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на гуморальні фактори регуляції обміну речовинДієтичні добавки, що підтримують функціональну активність щитовидної залозиАльбаТір (AlbaThyr) АльбаТір (AlbaThyr) (565349) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 146,62 грн Без рецепта 60 шт від 146,62 грн В наявності в 25 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Голден-Фарм Форма випуску Капсули Кількість штук в упаковці 60 шт. Дієтичні добавки 12.1. Дієтичні добавки, що підтримують функціональну активність щитовидної залози