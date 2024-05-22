Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяSVR топіаліс міцелярна олія (SVR Topialis micellar oil) SVR топіаліс міцелярна олія (SVR Topialis micellar oil) (565337) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 692,80 грн Без рецепта 1 шт від 692,80 грн В наявності в 7 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Lab. SVR Об'єм 400 мл Косметичні засоби 1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя