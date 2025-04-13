Київ
Про товар
Дієтичні добавки для поліпшення стану шкіри, нігтів, волосся
Комплекс зволожуючий для обличчя і шиї (Moisturizing complex for the face and neck)
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Nu-Health Products Co
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
90 шт.
Дієтичні добавки
15.3. Дієтичні добавки для поліпшення стану шкіри, нігтів, волосся
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
Аналоги
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