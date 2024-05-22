Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію опорно-рухового апаратуДієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апаратуДонсір адванс (Donsir advance) Донсір адванс (Donsir advance) (565201) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Grand Medical Group Форма випуску Суспензія для внутрішнього застосування Об'єм 250 мл Дієтичні добавки 11.4. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату