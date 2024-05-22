Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію опорно-рухового апаратуДієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апаратуДонсір адванс (Donsir advance)

Донсір адванс (Donsir advance) (565201) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Донсір адванс (Donsir advance)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Суспензія для внутрішнього застосування
Об'єм
250 мл
Дієтичні добавки
11.4. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату