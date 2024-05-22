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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинВітамін C 500 (Vitamin C 500)

Вітамін C 500 (Vitamin C 500) (565177) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вітамін C 500 (Vitamin C 500)
Ціна в місті Київ
від 54,73 грн
Без рецепта
30 шт від 54,73 грн 30 шт Немає в наявності
В наявності в 171 аптеці
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Виробник
Форма випуску
Таблетки жувальні
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин