Ацетилін® (Acetylin®) (565017) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ацетилін інструкція із застосування
Характеристика
Ацетилін — добавка дієтична до раціону харчування, що є додатковим джерелом L-аргініну, бетаїну, L-орнітину L-аспартату. Сприяє виведенню токсичних речовин з організму, нормальному метаболізму гомоцистеїну, покращенню стану клітин печінки, зменшенню кількості ліпідних відкладень в гепатоцитах, покращенню обмінних процесів, позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи; має гепатопротекторні та дезінтоксикаційні властивості.
Сприяє нормалізації функціонального стану травної системи та попереджає наслідки інтоксикації при ацетонемічному синдромі у дітей віком від 3 років.
Аргінін — напівнезамінна амінокислота, яка володіє наступними ефектами:
• покращує мікроциркуляцію і трофіку в печінці;
• запобігає шкідливому впливу вільних радикалів;
• стабілізує гемодинаміку і сприяє насиченню тканин і органів киснем;
• регулює роботу гепатоцитів і підвищує їх регенерацію;
• зменшує вираженість запального процесу;
• володіє антиоксидантними властивостями.
Підсилює ефекти L-орнітин L-аспартату при одночасному застосуванні.
Бетаїн є ліпотропною речовиною, бере участь в синтезі фосфоліпідів і володіє наступними властивостями:
• сприяє відновленню клітинних мембран гепатоцитів;
• покращує виведення окислених жирних кислот і транспорт тригліцеридів;
• запобігає накопиченню жиру в печінці;
• має протизапальні і антифібротичні властивості.
Бетаїн сприяє нормальному метаболізму гомоцистеїну.
L-орнітин володіє ефектами, які реалізуються за допомогою двох ключових методів детоксикації аміаку: синтезу сечовини і синтезу глутаміну.
Прискорює виведення аміаку з організму за рахунок збільшення синтезу сечовини в печінці, а також сприяє прискореному виведенню аміаку з тканин поза печінкою.
Покращує мікроциркуляцію в печінці, зменшує пошкодження та захищає печінку.
Рекомендації з вживання
Дорослим
Для покращення стану клітин печінки, виведення токсичних речовин з організму: вживати по 40-60 мл на добу. Необхідно відміряти 20 мл розчину за допомогою пластикового стаканчику та розвести в 100 мл води, і випити після їжі.
Дітям від 3 років
При ацетонемічному синдромі: вживати по 20-40 мл на добу. Необхідно відміряти 20 мл розчину за допомогою пластикового стаканчику та розвести в 100 мл води. Вживати по 1 чайній ложці кожні 10-15 хв. Тривалість споживання: узгоджується з лікарем.
Для нормалізації обміну ліпідів та прискорення їх виведення з печінки: вживати по 10-20 мл на добу. Необхідно відміряти 10 мл розчину за допомогою пластикового стаканчику та розвести в 100 мл води, вживати внутрішньо. Тривалість споживання: узгоджується з лікарем.
Не перевищувати рекомендовану добову кількість.
Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
Рекомендована щоденна порція містить:
|Інгредієнт
|10 мл
|20 мл
|40 мл
|60 мл
|L-аргінін
Бетаїн
L-орнітин L-аспартат
|427,0 мг (mg)
500,0 мг (mg)
120,0 мг (mg)
|854,0 мг (mg)
1000,0 мг (mg)
240,0 мг (mg)
|1708,0 мг (mg)
2000,0 мг (mg)
480,0 мг (mg)
|2562,0 мг (mg)
3000,0 мг (mg)
720,0 мг (mg)
Застереження: щоденне вживання більше 4 г (g) бетаїну може істотно підвищити рівень холестерину у крові.
Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або попередження будь-яких хвороб.
Добавки дієтичні не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Не є лікарським засобом.
Протипоказання
індивідуальна чутливість до компонентів, що входять до складу дієтичної добавки, вагітним жінкам та жінкам у період годування груддю.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі 15-25 °C в сухому місці. Зберігати в недоступному для дітей місці.