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Ацетилін® (Acetylin®) (565017) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Ацетилін<sup>&reg;</sup> (Acetylin<sup>&reg;</sup>)
Ціна в місті Київ
від 92,11 грн
Без рецепта
1 шт від 92,11 грн
В наявності в 369 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Розчин
Об'єм
100 мл
Дієтичні добавки
2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії

Ацетилін інструкція із застосування

Характеристика

Ацетилін — добавка дієтична до раціону харчування, що є додатковим джерелом L-аргініну, бетаїну, L-орнітину L-аспартату. Сприяє виведенню токсичних речовин з організму, нормальному метаболізму гомоцистеїну, покращенню стану клітин печінки, зменшенню кількості ліпідних відкладень в гепатоцитах, покращенню обмінних процесів, позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи; має гепатопротекторні та дезінтоксикаційні властивості.
Сприяє нормалізації функціонального стану травної системи та попереджає наслідки інтоксикації при ацетонемічному синдромі у дітей віком від 3 років.
Аргінін — напівнезамінна амінокислота, яка володіє наступними ефектами:
• покращує мікроциркуляцію і трофіку в печінці;
• запобігає шкідливому впливу вільних радикалів;
• стабілізує гемодинаміку і сприяє насиченню тканин і органів киснем;
• регулює роботу гепатоцитів і підвищує їх регенерацію;
• зменшує вираженість запального процесу;
• володіє антиоксидантними властивостями.
Підсилює ефекти L-орнітин L-аспартату при одночасному застосуванні.
Бетаїн є ліпотропною речовиною, бере участь в синтезі фосфоліпідів і володіє наступними властивостями:
• сприяє відновленню клітинних мембран гепатоцитів;
• покращує виведення окислених жирних кислот і транспорт тригліцеридів;
• запобігає накопиченню жиру в печінці;
• має протизапальні і антифібротичні властивості.
Бетаїн сприяє нормальному метаболізму гомоцистеїну.
L-орнітин володіє ефектами, які реалізуються за допомогою двох ключових методів детоксикації аміаку: синтезу сечовини і синтезу глутаміну.
Прискорює виведення аміаку з організму за рахунок збільшення синтезу сечовини в печінці, а також сприяє прискореному виведенню аміаку з тканин поза печінкою.
Покращує мікроциркуляцію в печінці, зменшує пошкодження та захищає печінку.

Рекомендації з вживання


Дорослим
Для покращення стану клітин печінки, виведення токсичних речовин з організму: вживати по 40-60 мл на добу. Необхідно відміряти 20 мл розчину за допомогою пластикового стаканчику та розвести в 100 мл води, і випити після їжі.
Дітям від 3 років
При ацетонемічному синдромі: вживати по 20-40 мл на добу. Необхідно відміряти 20 мл розчину за допомогою пластикового стаканчику та розвести в 100 мл води. Вживати по 1 чайній ложці кожні 10-15 хв. Тривалість споживання: узгоджується з лікарем.
Для нормалізації обміну ліпідів та прискорення їх виведення з печінки: вживати по 10-20 мл на добу. Необхідно відміряти 10 мл розчину за допомогою пластикового стаканчику та розвести в 100 мл води, вживати внутрішньо. Тривалість споживання: узгоджується з лікарем.
Не перевищувати рекомендовану добову кількість.
Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
Рекомендована щоденна порція містить:

Інгредієнт10 мл20 мл40 мл60 мл
L-аргінін
Бетаїн
L-орнітин L-аспартат 		427,0 мг (mg)
500,0 мг (mg)
120,0 мг (mg)		854,0 мг (mg)
1000,0 мг (mg)
240,0 мг (mg)		1708,0 мг (mg)
2000,0 мг (mg)
480,0 мг (mg)		2562,0 мг (mg)
3000,0 мг (mg)
720,0 мг (mg)

Застереження: щоденне вживання більше 4 г (g) бетаїну може істотно підвищити рівень холестерину у крові.
Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або попередження будь-яких хвороб.
Добавки дієтичні не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Не є лікарським засобом.

Протипоказання

індивідуальна чутливість до компонентів, що входять до складу дієтичної добавки, вагітним жінкам та жінкам у період годування груддю.

Умови зберігання

в оригінальній упаковці при температурі 15-25 °C в сухому місці. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Ацетилін
Ацетилін® розчин флакон пластиковий 100 мл, №1
від 92,11 грн
В наявності в 369 аптеках
Ціни в аптеках
Ацетилін
Ацетилін® розчин флакон пластиковий 100 мл, №1
від 92,11 грн
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