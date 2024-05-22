

Дорослим

Для покращення стану клітин печінки, виведення токсичних речовин з організму: вживати по 40-60 мл на добу. Необхідно відміряти 20 мл розчину за допомогою пластикового стаканчику та розвести в 100 мл води, і випити після їжі.

Дітям від 3 років

При ацетонемічному синдромі: вживати по 20-40 мл на добу. Необхідно відміряти 20 мл розчину за допомогою пластикового стаканчику та розвести в 100 мл води. Вживати по 1 чайній ложці кожні 10-15 хв. Тривалість споживання: узгоджується з лікарем.

Для нормалізації обміну ліпідів та прискорення їх виведення з печінки: вживати по 10-20 мл на добу. Необхідно відміряти 10 мл розчину за допомогою пластикового стаканчику та розвести в 100 мл води, вживати внутрішньо. Тривалість споживання: узгоджується з лікарем.

Не перевищувати рекомендовану добову кількість.

Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.

Рекомендована щоденна порція містить:



Інгредієнт 10 мл 20 мл 40 мл 60 мл L-аргінін

Бетаїн

L-орнітин L-аспартат 427,0 мг (mg)

500,0 мг (mg)

120,0 мг (mg) 854,0 мг (mg)

1000,0 мг (mg)

240,0 мг (mg) 1708,0 мг (mg)

2000,0 мг (mg)

480,0 мг (mg) 2562,0 мг (mg)

3000,0 мг (mg)

720,0 мг (mg)

Застереження: щоденне вживання більше 4 г (g) бетаїну може істотно підвищити рівень холестерину у крові.

Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або попередження будь-яких хвороб.

Добавки дієтичні не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Не є лікарським засобом.