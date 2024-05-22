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Гематоша (Hematosha) (564960) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Гематоша (Hematosha)
Ціна в місті Київ
від 20,00 грн
Без рецепта
1 шт від 20,00 грн
В наявності в 69 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Плитка
Вага
50 г
Дієтичні добавки
2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії