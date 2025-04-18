Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Київ
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.5 км
ГЕМАТОГОША ТАБУЛА ВІТА плитка 50 г №1
КРІОЛІТ-Д
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
ГЕМАТОГОША ТАБУЛА ВІТА плитка 50 г №1
КРІОЛІТ-Д
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
ГЕМАТОГОША ТАБУЛА ВІТА плитка 50 г №1
КРІОЛІТ-Д
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
ГЕМАТОГОША ТАБУЛА ВІТА плитка 50 г №1
КРІОЛІТ-Д
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
10.8 км
ГЕМАТОГОША ТАБУЛА ВІТА плитка 50 г №1
КРІОЛІТ-Д
В містах поряд
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
20.8 км
ГЕМАТОГОША ТАБУЛА ВІТА плитка 50 г №1
КРІОЛІТ-Д
Житомирліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 47
133.1 км
ГЕМАТОГОША ТАБУЛА ВІТА плитка 50 г №1
КРІОЛІТ-Д
Житомирліки
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 24/4
133.1 км
ГЕМАТОГОША ТАБУЛА ВІТА плитка 50 г №1
КРІОЛІТ-Д
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
157.6 км
ГЕМАТОГОША ТАБУЛА ВІТА плитка 50 г №1
КРІОЛІТ-Д
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
159.5 км
ГЕМАТОГОША ТАБУЛА ВІТА плитка 50 г №1
КРІОЛІТ-Д
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
190.7 км
ГЕМАТОГОША ТАБУЛА ВІТА плитка 50 г №1
КРІОЛІТ-Д
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 57
206.4 км
ГЕМАТОГОША ТАБУЛА ВІТА плитка 50 г №1
КРІОЛІТ-Д
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
246.3 км
ГЕМАТОГОША ТАБУЛА ВІТА плитка 50 г №1
КРІОЛІТ-Д
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Героїв-Земляків, 40
247.3 км
ГЕМАТОГОША ТАБУЛА ВІТА плитка 50 г №1
КРІОЛІТ-Д
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
248.7 км
ГЕМАТОГОША ТАБУЛА ВІТА плитка 50 г №1
КРІОЛІТ-Д
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
249.1 км
ГЕМАТОГОША ТАБУЛА ВІТА плитка 50 г №1
КРІОЛІТ-Д
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Рокитне, вул. Партизанська, 11
249.2 км
ГЕМАТОГОША ТАБУЛА ВІТА плитка 50 г №1
КРІОЛІТ-Д
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рокитне, вул. Партизанська, 13
249.2 км
ГЕМАТОГОША ТАБУЛА ВІТА плитка 50 г №1
КРІОЛІТ-Д
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
249.6 км
ГЕМАТОГОША ТАБУЛА ВІТА плитка 50 г №1
КРІОЛІТ-Д
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
249.7 км
ГЕМАТОГОША ТАБУЛА ВІТА плитка 50 г №1
КРІОЛІТ-Д