інгібітори МАО

Протипоказано одночасно застосовувати разагілін з іншими інгібіторами МАО (у тому числі з лікарськими засобами та рослинними зборами, що містять звіробій продірявлений), оскільки в результаті неселективного пригнічення МАО існує ризик накопичення норадреналіну, що може призвести до розвитку гіпертензивного кризу (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ).

Петидин

Повідомлялося про розвиток серйозних побічних реакцій у разі одночасного застосування петидину та інгібіторів МАО, у тому числі інших селективних інгібіторів МАО-В. Одночасне застосування разагіліну та петидину протипоказано (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ).

Симпатоміметики

Зафіксовано взаємодію інгібіторів МАО та симпатоміметиків при їх одночасному застосуванні. Зважаючи на МАО-інгібуючу активність разагіліну, не рекомендується його одночасне застосування із симпатоміметиками, що звужують судини при пероральному прийомі або для назального застосування та з протизастудними препаратами, що містять ефедрин або псевдоефедрин (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).

Декстрометорфан

Повідомлялося про взаємодію декстрометорфану та неселективних інгібіторів МАО при їх одночасному застосуванні. Тому, зважаючи на МАО-інгібуючу активність разагіліну, не рекомендується його одночасне застосування з декстрометорфаном (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).

Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС)/селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну і норадреналіну (СІЗЗСН)/три- та тетрациклічні антидепресанти

Слід уникати одночасного застосування разагіліну з флуоксетином та флувоксаміном (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).

Про одночасне застосування разагіліну зі СІЗЗС/СІЗЗСН у клінічних дослідженнях див. розділ ПОБІЧНА ДІЯ.

Повідомлялося про розвиток серйозних побічних реакцій при одночасному застосуванні разагіліну із СІЗЗС, СІЗЗСН, трициклічними/тетрациклічними антидепресантами та інгібіторами МАО. Тому, оскільки разагілін є активним інгібітором МАО, слід з обережністю застосовувати разагілін з антидепресантами.

Лікарські засоби, що впливають на активність CYP 1A2

In vitro при дослідженнях метаболізму було відзначено, що цитохром Р450 1А2 (CYP 1А2) є головним ферментом, відповідальним за метаболізм разагіліну.

Інгібітори CYP 1A2

Одночасне застосування разагіліну та ципрофлоксацину (інгібітор ізоферменту CYP 1А2) підвищує AUC разагіліну на 83%. Одночасне застосування разагіліну та теофіліну (субстрат CYP 1А2) не впливає на фармакокінетику жодного з препаратів. Отже, сильні інгібітори CYP 1A2 можуть змінити рівень разагіліну в плазмі крові, тому одночасно їх слід застосовувати з обережністю.

Індуктори CYP 1A2

Існує ризик того, що у зв’язку з індукцією ізоферменту CYP 1A2 у курців може зменшитися концентрація разагіліну в плазмі крові.

Інші ізоферменти цитохрому Р450

In vitro дослідження показали, що разагілін у концентрації 1 мкг/мл (що еквівалентно концентрації, яка перевищує в 160 раз середню C max (5,9–8,5 нг/мл), після багаторазового введення 1 мг разагіліну пацієнтам із хворобою Паркінсона) не інгібує ізоферменти CYP 1A2, CYP 2A6, CYP 2C9, CYP 2C19, CYP 2D6, CYP 2E1, CYP 3A4 і CYP 4A цитохрому Р450. Це може свідчити про те, що разагілін у терапевтичних концентраціях не може впливати на метаболізм цих ізоферментів та виявляти клінічно значущі ефекти.

Леводопа та інші лікарські засоби для лікування хвороби Паркінсона

Леводопа при одночасному застосуванні з разагіліном у пацієнтів із хворобою Паркінсона не виявляла клінічно значущого впливу на кліренс разагіліну.

При одночасному пероральному застосуванні разагіліну та ентакапону збільшується кліренс разагіліну на 28%.

Взаємодія разагіліну та тираміну

У 5 клінічних дослідженях за участі добровольців та пацієнтів із хворобою Паркінсона (464 пацієнти застосовували 0,5–1 мг на добу разагіліну або плацебо як додаткову терапію до леводопи протягом 6 міс без обмеження прийому тираміну) результати контролю АТ після їди показали, що відсутня будь-яка взаємодія разагіліну та тираміну, тому разагілін можна застосовувати на тлі дієти без обмеження прийому тираміну.