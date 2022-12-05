резюме профілю безпеки

Відомо, що у клінічних дослідженнях у пацієнтів із хворобою Паркінсона найчастіше повідомлялося про такі побічні реакції: головний біль, депресія, запаморочення та грипоподібні симптоми (грип та риніт) при монотерапії; дискінезія, ортостатична гіпотензія, падіння, біль у животі, нудота, блювання та сухість у роті як доповнення до терапії леводопою; кістково-м’язовий біль, такий як біль у спині та шиї, артралгія в обох схемах. Ці побічні реакції не були пов’язані з підвищеною швидкістю відміни препарату.

Для оцінки частоти побічних реакцій використано таку класифікацію: дуже часто (≥1/10), часто (≥1/100 до <1/10), нечасто (≥1/1 000 до <1/100), рідко (≥1/10 000 до <1/1 000), дуже рідко (<1/10 000), частота невідома (неможливо оцінити за наявними даними).

Монотерапія

Нижче наведено побічні реакції, про які повідомлялося з вищою частотою в процесі плацебо-контрольованих досліджень у пацієнтів, які застосовували разагілін у дозі 1 мг на добу.

Інфекції та інвазії: часто — грип.

Доброякісні, злоякісні та нез’ясовані новоутворення (включаючи кісти та поліпи): часто — карцинома шкіри.

З боку системи крові та лімфатичної системи: часто — лейкопенія.

З боку імунної системи: часто — алергія.

Порушення обміну речовин та харчування: нечасто — зниження апетиту.

Психічні розлади: часто — депресія, галюцинації*.

З боку нервової системи: дуже часто — головний біль; нечасто — цереброваскулярні порушення; частота невідома — серотоніновий синдром*, надмірна денна сонливість та епізоди раптового настання сну*.

З боку органів зору: часто — кон’юнктивіт.

З боку органів слуху та лабіринту: часто — запаморочення.

З боку серця: часто — стенокардія; нечасто — інфаркт міокарда.

З боку судин: частота невідома — АГ*.

З боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння: часто — риніт.

З боку ШКТ: часто — метеоризм.

З боку шкіри і підшкірної клітковини: часто — дерматит; нечасто — везикулобульозні висипання.

З боку опорно-рухової системи та сполучної тканини: часто — біль у кістках та м’язах, біль у шиї, артрит.

З боку нирок та сечовидільної системи: часто — потяги до сечовипускання.

Загальні порушення та розлади у місці введення: часто — гарячка, стомлюваність.

*Див. розділ з описом вибраних побічних реакцій.

Ад’ювантна терапія

Нижче наведено побічні реакції, про які повідомлялося з вищою частотою в процесі плацебо-контрольованих досліджень у пацієнтів, які застосовували разагілін у дозі 1 мг на добу.

Доброякісні, злоякісні та нез’ясовані новоутворення (включаючи кісти та поліпи): нечасто — меланома шкіри*.

Порушення обміну речовин та харчування: часто — зниження апетиту.

Психічні розлади: часто — галюцинації*, патологічні сновидіння; нечасто — сплутаність свідомості; частота невідома — розлади контролю над спонуканням*.

З боку нервової системи: дуже часто — дискінезія; часто — дистонія, синдром зап’ястного каналу, порушення рівноваги; нечасто –—гостре порушення мозкового кровообігу; частота невідома — серотоніновий синдром*, надмірна денна сонливість та епізоди раптового настання сну*.

З боку серця: нечасто — стенокардія.

З боку судинної системи: часто — ортостатична гіпотензія*; частота невідома — АГ*.

З боку ШКТ: часто — біль у животі, запор, нудота та блювання, сухість у роті.

З боку шкіри і підшкірної клітковини: часто — висипання.

З боку опорно-рухової системи та сполучної тканини: часто — артралгія, біль у шиї.

Дослідження: часто — зниження маси тіла.

Травми, отруєння та процедурні ускладнення: часто — падіння.

*Див. розділ з описом вибраних побічних реакцій.

Опис окремих побічних реакцій

Ортостатична гіпотензія

У сліпих плацебо-контрольованих дослідженнях тяжка ортостатична гіпотензія була зареєстрована в одного пацієнта (0,3%) у групі разагіліну (допоміжні дослідження), у групі плацебо — жодного. Дані клінічних досліджень також свідчать про те, що ортостатична гіпотензія виникає найчастіше в перші два місяці прийому разагіліну і має тенденцію до зниження з часом.

АГ

Разагілін селективно інгібує МАО-В та не пов’язаний із підвищенням чутливості до тираміну у зазначеній дозі (1 мг на добу). У сліпих плацебо-контрольованих дослідженнях (монотерапія та допоміжна терапія) не повідомлялося про тяжку АГ у жодного пацієнта, який отримував разагілін. У постмаркетинговий період повідомлялося про випадки підвищення АТ, включаючи поодинокі випадки гіпертензивного кризу, пов’язаного із вживанням їжі, багатої на тирамін, у пацієнтів, які застосовували разагілін. У постмаркетинговий період повідомлялося про випадок підвищення АТ у пацієнта, який приймав разагілін сумісно з очним вазоконстриктором тетрагідрозоліну гідрохлоридом.

Розлади контролю над спонуканнями

У плацебо-контрольованому дослідженні монотерапії було зареєстровано один випадок гіперсексуальності. Під час постмаркетингового впливу з невідомою частотою повідомлялося про наступне: компульсії, компульсивне бажання здійснювати покупки, дерматиломанія, синдром порушення дофамінової регуляції, порушення контролю над імпульсами, імпульсивна поведінка, клептоманія, крадіжка, нав’язливі думки, обсесивно-компульсивний розлад, стереотипність, азартні ігри, патологічна азартність, посилення лібідо, гіперсексуальність, психосексуальні розлади, сексуально-неадекватна поведінка.

Половина зареєстрованих випадків розладів контролю над спонуканням були оцінені як серйозні. Лише поодинокі випадки, про які повідомлялося, не відновилися на момент повідомлення.

Надмірна сонливість у денний час та епізоди раптового засинання

Надмірна сонливість протягом дня (гіперсомнія, млявість, седація, напади сну, сонливість та раптові засинання) може виникати у пацієнтів, які застосовують агоністи дофаміну та/або інші види терапії дофамінергічними засобами. Про подібні випадки надмірної сонливості в денний час повідомлялося в постмаркетинговий період застосування разагіліну.

Зафіксовано випадки засинання під час виконання повсякденної діяльності у пацієнтів, які отримували разагілін та інші дофамінергічні засоби. Незважаючи на те, що багато хто з цих пацієнтів повідомили про сонливість в той час, як приймали разагілін з іншими дофамінергічними засобами, деякі з них відзначали, що у них не було ніяких попереджувальних ознак, таких як надмірна сонливість, і вважали, що вони були безпосередньо перед подією. Деякі з цих випадків були зареєстровані більше ніж через рік після початку лікування.

Галюцинації

Хвороба Паркінсона пов’язана з виникненням галюцинацій та сплутаності свідомості. Під час постмаркетингових досліджень дані симптоми спостерігались у хворих на паркінсонізм, які застосовували разагілін.

Серотоніновий сидром

Під час клінічних досліджень одночасно не застосовували флуоксетин або флувоксамін з разагіліном, однак застосовували антидепресанти з разагіліном: амітриптилін ≤50 мг на добу, тразодон ≤100 мг на добу, циталопрам ≤20 мг на добу, сертралін ≤100 мг на добу та пароксетин ≤30 мг на добу (див. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ). У процесі постмаркетингових досліджень повідомлялося про випадки виникнення серотонінового синдрому, що проявляється у вигляді ажитації, сплутаності свідомості, ригідності м’язів, гіпертермії та міоклонічних судом, у пацієнтів, які застосовували антидепресанти, меперидин, трамадол, метадон або пропоксифен одночасно з разагіліном.

Злоякісна меланома

Захворюваність меланомою шкіри в плацебо-контрольованих клінічних дослідженнях становила 2/380 (0,5%) при застосуванні разагіліну 1 мг одночасно з групою лікування леводопою порівняно 1/388 (0,3%) з групою плацебо. Протягом постмаркетингового періоду повідомлялося про додаткові випадки злоякісної меланоми. У всіх звітах ці випадки вважалися серйозними.