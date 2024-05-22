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Альгімакс (Algimax) (564662) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Альгімакс (Algimax)
Ціна в місті Київ
від 89,67 грн
Без рецепта
20 шт, 800 мг від 89,67 грн
В наявності в 32 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки жувальні
Дозування
800 мг
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
8.4. Дієтичні добавки, що підтримують моторно-евакуаторну функцію ШКТ