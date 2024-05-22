Емоліум® відновлюючий цика-крем (Emolium® CICA repair cream) (564567) - інструкція із застосування Косметичні засоби
Емоліум відновлюючий цика-крем інструкція із застосування
Характеристика
Емоліум® відновлюючий цика-крем (Emolium CICA repair cream) створений спеціально для щоденних потреб чутливої, подразненої шкіри дорослих і дітей з 1-го дня життя.
• Чутлива, алергічна, реактивна шкіра.
• Подразнення, почервоніння, мікропошкодження епідермісу.
• Шкіра після косметичних процедур, естетичної медицини.
• Шкіра після гоління та епіляції.
• Шкіра після татуювань.
• Подразнення шкіри немовлят в області під підгузком.
Результат:
• вже після першого застосування зменшуються симптоми подразнення: свербіж, печіння, почервоніння і сухість;
• забезпечує негайне полегшення та комфорт для подразненої шкіри;
• інтенсивно зволожує до 7 год, зменшує відчуття стягнутості;
• при ретулярному використанні зменшує почервоніння, робить шкіру гладенькою та приємною на дотик.
Гіпалергенний дерматологічно протестований.
Рекомендації по використанню
нанесіть шар крему на ретельно очищену шкіру, уникаючи області навколо очей. Для кращого результату рекомендовано застосування не менше 2-х разів на день.
Умови зберігання
зберігати при кімнатній температурі.
Зберігати у недоступному для дітей місці.