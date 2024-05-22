Емоліум® відновлюючий цика-крем (Emolium CICA repair cream) створений спеціально для щоденних потреб чутливої, подразненої шкіри дорослих і дітей з 1-го дня життя.

• Чутлива, алергічна, реактивна шкіра.

• Подразнення, почервоніння, мікропошкодження епідермісу.

• Шкіра після косметичних процедур, естетичної медицини.

• Шкіра після гоління та епіляції.

• Шкіра після татуювань.

• Подразнення шкіри немовлят в області під підгузком.

Результат :

• вже після першого застосування зменшуються симптоми подразнення: свербіж, печіння, почервоніння і сухість;

• забезпечує негайне полегшення та комфорт для подразненої шкіри;

• інтенсивно зволожує до 7 год, зменшує відчуття стягнутості;

• при ретулярному використанні зменшує почервоніння, робить шкіру гладенькою та приємною на дотик.

Гіпалергенний дерматологічно протестований.