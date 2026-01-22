Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії

Магнісед (Magnised)

Магнісед таблетки №30
Ціни в Київ
від 93,00 грн
В 12 аптеках
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Каміла-Фарма
Дієтичні добавки
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
30 шт.